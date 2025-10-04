Galatasaray'ın serisini yine Beşiktaş bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, zorlu derbide karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

15 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Sarı -kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'deki 15 maçlık kazanma serisi sona erdi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. "Cimbom" söz konusu derbinin ardından yine bir Beşiktaş müsabakasında puan kaybederek kazanma serisini sürdüremedi. Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi.

ÖNCEKİ SERİYİ DE BEŞİKTAŞ BOZMUŞTU

Beşiktaş, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisine nokta koydu. Geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi maça kadar ligde namağlup ilerleyen sarı-kırmızılı ekibi 2-1 yenerek namağlup şampiyonluk hayallerini suya düşüren siyah-beyazlı ekip, aldığı beraberlikle rakibinin 15 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.