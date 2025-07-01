Anlaşma tamam gibi! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

Anlaşma tamam gibi! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
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Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına giren Galatasaray, Lyon forması giyen Brezilyalı kaleci Lucas Perri ile anlaşma sağladı. Perri'nin Galatasaray'a gelmeye istekli olduğu ve şartları kabul ettiği belirtildi.

Yıldız kaleci Fernando Muslera'nın ayrılışıyla birlikte kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Lyon forması giyen Brezilyalı eldiven Lucas Perri ile anlaştı.

ANLAŞMA TAMAM

Bein Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Lucas Perri ile el sıkıştı. Oyuncu tarafı, Galatasaray'a gelmeye istekli olduğunu ve şartları kabul ettiğini belirtti. Ancak, Lyon kulübü ile bonservis pazarlığı devam edecek.

Galatasaray'ın şartlarını kabul etti! İşte yeni Muslera

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lyon'da 45 maçta kaleyi koruyan Perri, kalesinde 60 gol gördü ve 13 maçta kalesini gole kapadı. 2028'e kadar Lyon ile sözleşmesi bulunan Perri'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yok beğenmedim.Tzolakis,ya da Kevin Mier olmalıydı

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