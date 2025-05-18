Galatasaray'ın Şampiyonluğu Tavşanlı'da Coşkuyla Kutlandı

GALATASARAY'ın Süper Lig'deki 25'nci şampiyonluğunu ilan etmesi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taraftarları sevince boğdu. Maçın ardından taraftarlar cadde ve sokaklarda şampiyonluğu gönüllerince eğlenerek kutladı.

Tavşanlı ilçesinde şampiyonluk kutlamalarının merkezi Cumhuriyet Meydanı oldu. Maçın hemen ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklar ve meşalelerle meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Şampiyonluk tezahüratları ve marşlar eşliğinde coşkulu anlar yaşandı. Araçlarıyla konvoylar oluşturan taraftarlar ilçe sokaklarında tur atarak sevinçlerini yaşadı. Kutlamalara katılan her yaştan Galatasaray taraftarı, bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf ve video çekti.