Galatasaray'ın Şampiyonluğu New York'ta Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu New York'ta da coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. ABD'nin New York şehrinde yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyon olması sonrası kentte kutlama yaptı. Türkevi'nde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra caddede şampiyonluk turu attı. Dev Galatasaray bayrakları açılırken, taraftarlar "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yaptı. - NEW YORK