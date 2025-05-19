Galatasaray'ın Şampiyonluğu New York'ta Coşkuyla Kutlandı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından New York'ta büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Taraftarlar Türkevi'nde toplanarak şampiyonluğu sokaklarda kutladı.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu New York'ta da coşkuyla kutlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. ABD'nin New York şehrinde yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyon olması sonrası kentte kutlama yaptı. Türkevi'nde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra caddede şampiyonluk turu attı. Dev Galatasaray bayrakları açılırken, taraftarlar "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yaptı. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor