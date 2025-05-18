Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kırşehir'de Coşkuyla Kutlandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğu ulaşması, Kırşehir'de büyük coşkuyla kutlandı.

Maçın ardından yüzlerce Galatasaray taraftarı Cacabey Meydanı'nda toplanarak şampiyonluğu kutladı. Meşaleler yakan, marşlar söyleyen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalar sırasında bir grup taraftar ise temsili Fenerbahçe tabutu hazırlamaları dikkat çekti. Sarı-lacivert renklerle süslenen ve üzerine "Fenerbahçe" yazısı yazılan tabutla birlikte cadde turu atan taraftarlar, çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bazı taraftarlar, araç konvoylarıyla şehir turu atarken, kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Emniyet ekipleri, kutlamaların olaysız geçmesi için şehir merkezinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. - KIRŞEHİR