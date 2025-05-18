Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kırşehir'de Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kırşehir'de Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u yenerek şampiyon olması Kırşehir'de büyük kutlamalara neden oldu. Taraftarlar Cacabey Meydanı'nda meşaleler eşliğinde şampiyonluklarını kutlarken, sembolik Fenerbahçe tabutu dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğu ulaşması, Kırşehir'de büyük coşkuyla kutlandı.

Maçın ardından yüzlerce Galatasaray taraftarı Cacabey Meydanı'nda toplanarak şampiyonluğu kutladı. Meşaleler yakan, marşlar söyleyen taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamalar sırasında bir grup taraftar ise temsili Fenerbahçe tabutu hazırlamaları dikkat çekti. Sarı-lacivert renklerle süslenen ve üzerine "Fenerbahçe" yazısı yazılan tabutla birlikte cadde turu atan taraftarlar, çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bazı taraftarlar, araç konvoylarıyla şehir turu atarken, kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Emniyet ekipleri, kutlamaların olaysız geçmesi için şehir merkezinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti

Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.