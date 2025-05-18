Galatasaray'ın Şampiyonluğu Karabük'te Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Karabük'te Coşkuyla Kutlandı
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Karabük'te taraftarlar, Galatasaray bayraklarıyla meydanı bayram yerine çevirirken, bazı Fenerbahçeli taraftarlar da kutlamalara katıldı. Şehirde atlı kutlamalar da yapıldı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Karabük'te Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kutlamalar esnasında ilginç görüntülerin de oluşturulduğu Safranbolu'da ise kimileri üzerlerindeki Fenerbahçe forması ile ellerinde Galatasaray bayrağıyla şampiyonluk kutlamasına katılırken Galatasaraylı taraftarlar atlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Safranbolu ilçesinde meydana akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirdi.

Uzun yıllar Fenerbahçe şampiyonluğu göremeyen bazı Fenerbahçeli taraftarları ise üzerlerindeki Fenerbahçe formaları ile birlikte Galatasaray'ın şampiyonluğuna ortak oldu. Tarihi ilçede ayrıca Galatasaray taraftarı olan atlılar da süsledikleri atlarıyla birlikte şehir merkezinde araçlarla birlikte konvoya katılarak şampiyonluğu kutladı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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