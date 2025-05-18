Galatasaray'ın Şampiyonluğu 5 İlde Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu 5 İlde Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta taraftarlar büyük bir coşkuyla kutladı. Şampiyonluk kutlamalarında bayraklar, meşaleler ve konvoylar eşliğinde eğlenceler düzenlendi, caddeler trafiğe kapatıldı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta kutlandı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ile kentin farklı noktalarında bir araya gelen taraftalar, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Takımlarının bayraklarını taşıyan ve marşlar eşliğinde eğlenen taraftarlara, konvoy oluşturan sürücüler de korna çalarak eşlik etti.

Nevşehir

Nevşehir'de taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için cadde ve sokaklara çıktı.

Sarı-kırmızı bayraklar ve meşaleler taşıyan taraftarlar, coşkuyla eğlendi.

Bazı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturarak caddeleri turladı.

Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen kutlamalar nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, polis kavşaklarda önlem aldı.

Sivas

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi Sivas'ta coşkuyla kutlandı.

Takımlarının bayraklarını taşıyan ve meşale yakan taraftarlar, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde toplandı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyleyerek, tezahüratlarda bulundu.

Kutlamalara, yoldan geçen araçlar da korna çalarak eşlik etti.

İstasyon Caddesi'nde yürüyen taraftarlar ise yolu trafiğe kapattı. Uzun araç konvoyları nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Bu arada, aynı bölgede toplanan bir grup Sivasspor taraftarı, takımları lehine tezahürat yaptı.

Kırşehir

Kırşehir'de taraftarlar Cacabey Meydanı'nda ve kentin işlek caddelerinde toplandı.

Ankara, Terme ve Atatürk caddelerinde yoğunluk oluşturan taraftarlar yolu trafiğe kapattı.

Yoldan geçen araçlar da korna çalarak kutlamalara ortak oldu. Uzun araç konvoyları nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Takımlarının bayraklarını taşıyan ve meşale yakan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi, tezahüratlarda bulundu.

Yozgat

Galatasaray'ın şampiyonluğu Yozgat'ta da kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen, bayrak ve meşalelerle kutlama yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyip tezahüratlarda bulundu.

Araç konvoyu oluşturan sürücüler ise kutlamalara korna çalarak eşlik etti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.