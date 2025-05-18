Galatasaray'ın Şampiyonluğu 5 İlde Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta kutlandı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ile kentin farklı noktalarında bir araya gelen taraftalar, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Takımlarının bayraklarını taşıyan ve marşlar eşliğinde eğlenen taraftarlara, konvoy oluşturan sürücüler de korna çalarak eşlik etti.

Nevşehir

Nevşehir'de taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için cadde ve sokaklara çıktı.

Sarı-kırmızı bayraklar ve meşaleler taşıyan taraftarlar, coşkuyla eğlendi.

Bazı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturarak caddeleri turladı.

Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen kutlamalar nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, polis kavşaklarda önlem aldı.

Sivas

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi Sivas'ta coşkuyla kutlandı.

Takımlarının bayraklarını taşıyan ve meşale yakan taraftarlar, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde toplandı. Taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyleyerek, tezahüratlarda bulundu.

Kutlamalara, yoldan geçen araçlar da korna çalarak eşlik etti.

İstasyon Caddesi'nde yürüyen taraftarlar ise yolu trafiğe kapattı. Uzun araç konvoyları nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Bu arada, aynı bölgede toplanan bir grup Sivasspor taraftarı, takımları lehine tezahürat yaptı.

Kırşehir

Kırşehir'de taraftarlar Cacabey Meydanı'nda ve kentin işlek caddelerinde toplandı.

Ankara, Terme ve Atatürk caddelerinde yoğunluk oluşturan taraftarlar yolu trafiğe kapattı.

Yoldan geçen araçlar da korna çalarak kutlamalara ortak oldu. Uzun araç konvoyları nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Takımlarının bayraklarını taşıyan ve meşale yakan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi, tezahüratlarda bulundu.

Yozgat

Galatasaray'ın şampiyonluğu Yozgat'ta da kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen, bayrak ve meşalelerle kutlama yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyip tezahüratlarda bulundu.

Araç konvoyu oluşturan sürücüler ise kutlamalara korna çalarak eşlik etti.