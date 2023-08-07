Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Zaha, Zaniolo ve Kerem Demirbay yok

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimipija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kafilede Wilfried Zaha, Zaniolo ve Kerem Demirbay yer almadı. Mauro Icardi ve Lucas Torreira ise kadroya dahil edildi.

Olimipija Ljubljana ile Şampiyonlar Ligi 3. tur maçında karşı karşıya gelecek Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Zaha ve Kerem Demirbay kafilede yer almadı. Zaniolo'da kadroda bulunmazken, Icardi ve Torreira'nın isimleri listede yer aldı.

ZAHA, KEREM VE ZANIOLO YOK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan ve Yusuf Demir'in Olimipija Ljubljana maçının kamp kadrosuna alınmadığı belirtildi. Icardi ise kafilede kendine yer buldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:

Fernando Muslera, Léo Dubois, Angeliño, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sérgio Oliveira, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Caner Doğan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cédric Bakambu, Berk Balaban.