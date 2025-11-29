Galatasaray'ın rakibi Monaco, PSG'ye patladı
Fransa Ligue 1'de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, sahasında Paris Saint-Germain'i 1-0'lık skorla yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
- Monaco, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti.
- Takumi Minamino, 68. dakikada galibiyet golünü attı.
- Monaco, ligde puanını 23'e yükseltti.
Fransa Ligue 1 14. hafta maçında Monaco ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Stada Louis II Stadyumu'nda oynanan maçı Monaco, 1-0'lık skorla kazandı.
MONACO, PSG'Yİ TEK GOLLE DEVİRDİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki rakibi olan Monaco'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Japon futbolcu Takumi Minamino attı. Monaco'da Thilo Kehrer, 80. dakikada kırmızı kart gördü.
3 MAÇ SONRA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte ligde 3 haftalık mağlubiyet serisine son veren Monaco, puanını 23'e yükseltti. Ligde ikinci kez kaybeden PSG, 30 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Monaco, Brest deplasmanına gidecek. Paris Saint-Germain, sahasında Rennes'i ağırlayacak.