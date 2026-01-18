Haberler

Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid, La Liga 20. hafta maçında Alaves'i Alexander Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid, 1-0'lık skorla kazandı.

ATLETICO SORLOTH İLE GÜLDÜ

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Norveçli yıldız Alexander Sörloth kaydetti.

SON 4 MAÇTA 10 PUAN

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Atletico Madrid, puanını 41'e yükseltti. Alaves ise 19 puanda kaldı.

ATLETICO'NUN SIRADAKİ RAKİBİ GALATASARAY

İspanyol devi Atletico Madrid, sıradaki maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, çarşamba günü RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı 3 puan mücadelesi verecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
