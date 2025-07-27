Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Victor Osimhen transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

ABDULLAH KAVUKCU İTALYA'YA GİDİYOR

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, salı günü Osimhen transferini bitirmek adına İtalya'ya hareket edecek. Yıldız ismin transferini ve prosedürleri tamamlaması beklenen Abdullah Kavukcu'nun Osimhen ile birlikte İstanbul'a gelmesi beklendiği ifade edildi.

LAZIO MAÇINDA İMZALAR ATILACAK

Öte yandan Galatasaray, Osimhen için imza töreni planını da hazırladı. Sarı-kırmızılılar, 2 Ağustos'ta Lazio ile oynanacak maçta Osimhen'e imza töreni yapmayı planlıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.