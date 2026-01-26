Haberler

Manchester City-Galatasaray maçını, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Manchester City ile karşılaşacak. Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında İngiliz ekibi Manchester City ile 28 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Etihad Stadı'nda TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmada Hernandez'in yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
