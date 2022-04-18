Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Torrent'ten sürpriz tercihler

Galatasaray, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MALATYA DÜŞTÜ

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Pulgar, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Philip, Campi, Buğra, Azubuike, Donsah, Mustafa, Kenan, Dicko, Tetteh