Haberler

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic maçı ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynanması planlanan Galatasaray maçı, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı nedeniyle ertelendi. Galatasaray, La Laguna Tenerife'yi yendi ve seride durumu eşitledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Galatasaray MCT Technic maçı, sarı-kırmızılıların Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı müsabaka dolayısıyla ertelendi.

Galatasaray Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile deplasmanda oynanması planlanan müsabaka, 15 Nisan Çarşamba günü La Laguna Tenerife ile oynayacağımız FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü karşılaşması nedeniyle 23 Nisan Perşembe günü saat 19.00'a ertelenmiştir. Kulübümüzün Avrupa kupalarındaki mücadelesine gösterdikleri anlayış ve desteklerinden ötürü Türkiye Basketbol Federasyonuna ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Kulübüne teşekkür ederiz."

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında dün İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup etti ve seride durumu 1-1 yaptı.

Serinin üçüncü ve son maçı, 15 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Kazanan taraf organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu