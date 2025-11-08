Haberler

Galatasaray'ın Kocaelispor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı

Galatasaray'ın Kocaelispor Maçı İçin Kamp Kadrosu Açıklandı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olacak. Maç için belirlenen kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00'de deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, otobüsle müsabakanın oynanacağı Kocaeli şehrine hareket etti. Kadroda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan yer almadı.

Sarı-kırmızılıların, Kocaelispor müsabakasının kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title
