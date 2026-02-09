Haberler

Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın taktiksel hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Okan Buruk, Juventus'un etkili oyuncusu Kenan Yıldız'ı durdurmak için özel bir plan yaparken, bu görevin büyük kısmı takıma yeni dönen Sacha Boey'e düşecek. Buruk, Boey'in atletizmi ve savunma disiplini ile Kenan Yıldız'ı maç boyunca etkisiz hale getirmeyi planlıyor.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile 17 Şubat 2026 Salı günü maç oynayacak.
  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Juventus oyuncusu Kenan Yıldız'ı durdurmak için Sacha Boey'i bire bir savunma ile görevlendirmeyi planlıyor.
  • Sacha Boey'in atletizmi ve savunma disiplini, Kenan Yıldız'ı durdurmak için kullanılacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, siyah-beyazlılar ile oynayacağı maç için taktiksel çalışmalara başladı.

KENAN YILDIZ'I DURDURMA PLANI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Juventus'un en büyük kozu olan Kenan Yıldız'ı durdurmak için harekete geçti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda en büyük iş takıma geri dönen Sacha Boey'a düşecek.

SACHA BOEY'DAN KENAN'A YAKIN TAKİP

Fransız sağ beki Juventus maçına 11'de başlatmayı düşünen Okan Buruk, maç boyunca Kenan Yıldız'ı bire bir savunma ile durdurmayı hedefliyor. Teknik heyet, Boey'in atletizmi ve savunma disipliniyle bu eşleşmeden maksimum verim almayı amaçlıyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u kendi sahasında ağırlayacağı maç 17 Şubat 2026 Salı günü oynanacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
