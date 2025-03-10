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Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç kırmızı karta isyan etti: Bu kul hakkına giriyor

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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında kırmızı kart gördü. Gördüğü karta isyan eden Güvenç, "Ben hakeme söylenen tarzda bir küfür etmedim. Öyle bir şey olsa ben dik durur söylerim zaten. Yapıp da kaçacak birisi değilim. Hakemin raporunda da öyle bir şey yazamaz. Uydurmasınlar öyle şeyler. Bu kul hakkına giriyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, 2-1 kazandıkları Alanyaspor maçının devre arasında kırmızı kart gördü. Tecrübeli kaleci olaya dair açıklama yaptı.

GÜNAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın ilk yarısının son anlarında Galatasaray cephesi penaltı bekledi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi ve futbolcuları pozisyonla ilgili itirazlarda bulundu. Takımlar soyunma odasına giderken hakem Yasin Kol'un Günay Güvenç'e kırmızı kart gösterdiği bildirildi.

Günay'ın oyundan atılmasıyla sarı-kırmızılı ekibin kulübesinde yedek kaleci kalmadı. Galatasaray, maçın 57. dakikasında sarı kart gören kaleci Fernando Muslera'nın sakatlanması veya oyundan atılması durumunda kalecisiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.

"BU KUL HAKKINA GİRİYOR"

Günay Güvenç, yaşanan olaya dair Beyaz TV'ye konuştu. 33 yaşındaki kaleci, "Olay sadece benim ve Mevlüthan Abi'nin diyaloğuyla oldu. Hakemlik bir şey yoktu. Bu saçma iftirayı nasıl atabiliyorlar ortaya? Hakeme benim ve Mevlüthan Abi'nin küfürleştiği bilgisi gitmiş. Öyle bir şey hiç olmadı. Zaten Mevlüthan Abi de bunu söylüyor. Ben hakeme söylenen tarzda bir küfür etmedim. Öyle bir şey olsa ben dik durur söylerim zaten. Yapıp da kaçacak birisi değilim. Hakemin raporunda da öyle bir şey yazamaz. Uydurmasınlar öyle şeyler. Bu kul hakkına giriyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç kırmızı karta isyan etti: Bu kul hakkına giriyor
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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