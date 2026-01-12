Haberler

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner transferinin tıkandığı ve sezon sonuna ertelenebileceği iddia edildi. Rheinische Post, oyuncunun kulübünden izin almadan İstanbul'a geldiğini öne sürerken, Gladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder "Bize resmi teklif gelmedi" dedi ve "süper yetenek değil" çıkışıyla gündem oldu.

  • Galatasaray'ın Can Armando Güner transferi askıya alındı ve sürecin sezon sonuna ertelenmesi değerlendiriliyor.
  • Can Armando Güner'in Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve kulüp resmi bir teklif almadığını belirtti.
  • Alman basınına göre Can Armando Güner, kulübünden izin almadan İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüştü.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner transferinde sürpriz bir tıkanma yaşandığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, yaşanan gelişmelerin ardından hamleyi sezon sonuna erteleme seçeneğini masaya aldığı iddia edilirken, Alman basınından gelen "izinsiz İstanbul'a geldi" iddiası gündemi daha da alevlendirdi.

TRANSFERDE BEKLENMEDİK GELİŞME

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Süper Kupa finalinin ardından moraller bozulurken, gündeme bu kez Can Armando Güner dosyası geldi. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği genç oyuncunun transferinin askıya alınabileceği, yönetimin ise süreci sezon sonuna bırakmayı değerlendirdiği belirtildi.

SÜREÇ NEDEN TIKANDI?

İddialara göre transferin tıkanmasındaki en önemli unsur, Can Armando Güner'in Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması. Bu durumun Alman kulübünü daha temkinli bir pozisyona çektiği ve pazarlık sürecini zorlaştırdığı kaydedildi.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği transfer iptal oldu! Taraftarlar çıldırdı

ALMAN BASINI: "KULÜPTEN İZİN ALMADAN İSTANBUL'A GELDİ"

Rheinische Post'un haberine göre Can Armando Güner'in "hastalık izni" gerekçesiyle antrenmanlara katılmadığı ve kulübünden resmi izin almadan İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Bu detay, transfer sürecinde "kriz" yorumlarını beraberinde getirdi.

SCHRÖDER: "BİZE RESMİ TEKLİF GELMEDİ"

Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, konuya ilişkin açıklamasında şaşkınlıklarını dile getirerek, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı" dedi. Schröder ayrıca, "Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"SÜPER YETENEK DEĞİL" SÖZÜ TARTIŞMA YARATTI

Schröder'in oyuncunun takım içindeki konumuna dair yaptığı "O bir süper yetenek değil, bizde çok sayıda bulunan yeteneklerden biri" değerlendirmesi de dikkat çekti. Bu sözler hem transfer sürecine hem de oyuncunun geleceğine dair tartışmaları büyüttü.

