Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
Güncelleme:
Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı.

  • Galatasaray'ın Gabriel Sara ve Davinson Sanchez isimli futbolcuları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.
  • Gabriel Sara Galatasaray'ın Juventus'a karşı ilk golünü attı.
  • Davinson Sanchez Galatasaray'ın Juventus'a karşı üçüncü golünü attı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçlarının sona ermesinin ardından haftanın en iyi performans sergileyen oyuncuları açıklandı.

HAFTANIN 11'İNE GALATASARAY'DAN İKİ İSİM

Juventus'u kendi sahasında 5-2 mağlup eden Galatasaray'ın iki yıldız futbolcusu UEFA'nın "Haftanın 11'i" kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın ilk golünü atan Gabriel Sara ile üçüncü golünü atan Davinson Sanchez, UEFA tarafından haftanın en iyi 11'ine seçilen isimler oldu.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

Kobel, Ryerson, Davinson Sanchez, Burn, Grimaldo, Tzous, Tchouameni, Gabriel Sara, Doue, Hogh, Anthony Gordon.

Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

500

