Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçlarının sona ermesinin ardından haftanın en iyi performans sergileyen oyuncuları açıklandı.

HAFTANIN 11'İNE GALATASARAY'DAN İKİ İSİM

Juventus'u kendi sahasında 5-2 mağlup eden Galatasaray'ın iki yıldız futbolcusu UEFA'nın "Haftanın 11'i" kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın ilk golünü atan Gabriel Sara ile üçüncü golünü atan Davinson Sanchez, UEFA tarafından haftanın en iyi 11'ine seçilen isimler oldu.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

Kobel, Ryerson, Davinson Sanchez, Burn, Grimaldo, Tzous, Tchouameni, Gabriel Sara, Doue, Hogh, Anthony Gordon.