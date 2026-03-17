"Galatasaray harika bir takım değil" diyen Carragher fena çark etti! Son sözleri komedi
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak rövanş öncesi İngiliz futbol efsanesi Jamie Carragher, görüşünü değiştirdi. Daha önce Liverpool'u favori gösteren Carragher, Galatasaray'ın ilk maçı 1-0 kazanmasının ardından ve Liverpool'un Premier Lig'deki Tottenham maçında berabere kalmasının ardından, artık Liverpool'un turu geçeceğinden eskisi kadar emin olmadığını belirtti. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikle tur atlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak rövanş öncesi İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Jamie Carragher'ın yorumları gündem oldu. Daha önce Liverpool'u açık ara favori gösteren Carragher'ın görüşünü değiştirmesi dikkat çekti.
"YÜZDE 99" DEMİŞTİ
Eşleşmenin ilk açıklandığı dönemde Liverpool'un tur şansını yüzde 99 olarak değerlendiren Carragher, ilk maçta Galatasaray'ın 1-0 kazanmasının ardından bu oranı yüzde 98'e düşürmüştü.
TOTTENHAM MAÇI SONRASI FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Liverpool'un Premier Lig'de Tottenham ile sahasında berabere kalmasının ardından Carragher'ın görüşlerinde önemli bir değişim yaşandı. İngiliz yorumcu, artık Liverpool'un turu geçeceğinden eskisi kadar emin olmadığını dile getirdi.
GALATASARAY'I KÜÇÜMSEMİŞTİ
Eşleşme öncesinde konuşan Carragher, Galatasaray'ı küçümseyen ifadeler kullanmıştı. İngiliz yorumcu, "Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu düşünmüyorum. Liverpool'un elemesi gereken bir takım" sözleriyle dikkat çekmişti.
"ARTIK ESKİSİ KADAR EMİN DEĞİLİM"
Carragher yaptığı değerlendirmede, "Liverpool taraftarı Wolves ve Tottenham maçlarından sonra hayal kırıklığı yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a ilk maçı kaybettikten sonra ben de artık birkaç hafta öncesi kadar emin değilim" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY AVANTAJLI GİDİYOR
İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, Anfield'da oynanacak rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Liverpool'un tek farklı galibiyetinde maç uzatmalara giderken, iki farklı galibiyet İngiliz ekibine turu getirecek.