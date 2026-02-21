Haberler

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Güncelleme:
Galatasaray'ın 49. dakikada Leroy Sane ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılılar, iptal kararından saniyeler sonra sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak ''Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor.'' ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray'ın 49. dakikada Leroy Sane ile attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Galatasaray, golün iptal edilmesine sosyal medyada 'anlayamadığımız bir şekilde' ifadesiyle tepki gösterdi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY, SANE İLE ÖNE GEÇTİ

Galatasaray'ın aradığı gol 49. dakikada Leroy Sane ile geldi. Sağ kanattan ceza sahası içine hareketlenen Sacha Boey, topu alıp karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçemedi. Kaleciden seken topu Leroy Sane ağlara gönderdi.

VAR UYARISI SONRASI GOL İPTAL

Golün ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan, santrayı gösterirken, VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt şüphesi nedeniyle pozisyonu inceleme uyarısında bulundu. VAR monitörüne gitmesinin ardından pozisyonu defalarca kez izleyen Atilla Karaoğlan, Galatasaray'ın yeşil-beyazlılar karşısında bulduğu golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

GALATASARAY'DAN SANİYELER SONRA TEPKİ

Golün iptal olmasıyla birlikte bu karardan saniyeler sonra sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Galatasaray, ''Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor.'' ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bunlar ağlamayı gelenek haline getirmişler

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Emre Altun:

Hakem sayesinde fener ligder yapacaklar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

fenerin son 10 sendir neleri iptal oldu sizde yaşaıyacaksınız bunları daha durun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

