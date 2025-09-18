Galatasaray'ın gençleri Frankfurt'a direnemedi

UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Alman ekibi Eintracht Frankfurt, 4-0'lık skorla kazandı.

GALATASARAY FRANKFURT'A DİRENEMEDİ

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Noah David Gabriel Fenyö, 63. dakikada Alexander Staff, 67. dakikada Benjamin Dzanovic ve 87. dakikada Christian Prenaj kaydetti.Galatasaray'da Abdulsamet Şimşek, 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SIRADAKİ RAKİP LIVERPOOL

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'ne puansız başladı. Eintracht Frankfurt ise 3 puanı hanesine yazdırdı. Bir sonraki hafta maçında Galatasaray, sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Eintracht Frankfurt, deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olacak.