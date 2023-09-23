Galatasaray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş sakatlandı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Kazımcan Karataş, mücadelenin 26'ncı dakikasında Eden Karzev ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Oyunun durmasının ardından Karataş'ın tedavisine bir süre saha içerisinde devam edildi. Sol ayağının üstüne zorlukla bastığı görülen Kazımcan, daha sonra sekerek oyun alanı dışına geldi. Soyunma odasına giden 20 yaşındaki oyuncunun yerine oyuna 29'uncu dakikada Kaan Ayhan dahil oldu.