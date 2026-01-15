Haberler

Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Milanlı Youssouf Fofana'ya yıllık 5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Fofana'nın şimdilik Milan'dan ayrılmayı düşünmediği, Milan'ın ise bonservis için en az 38 milyon euro istediği öne sürüldü.

  • Galatasaray, Milan'lı futbolcu Youssouf Fofana'ya yıllık 5 milyon euro maaşlı 4 yıllık sözleşme teklif etti.
  • Milan, Fofana'nın bonservisi için en az 38 milyon euro talep ediyor.
  • Youssouf Fofana'nın Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Galatasaray'ın orta saha transferi için İtalya'da yürüttüğü temaslarda öne çıkan isimlerden biri Youssouf Fofana oldu. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen Fransız futbolcuya resmi teklif yaptı ve rakamlar da netleşti.

4 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK 5 MİLYON EURO

Habere göre Galatasaray, Youssouf Fofana'ya yıllık 5 milyon euro maaş içeren 4 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı-kırmızılıların, ön libero bölgesine güçlü bir takviye yapmak istediği ve bu nedenle Fofana'yı listenin üst sıralarına aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

FOFANA ŞİMDİLİK AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

İddiaya göre 27 yaşındaki futbolcu, teklifin cazip olmasına rağmen şu aşamada Milan'dan ayrılmayı düşünmüyor. Galatasaray cephesinin ise oyuncu tarafındaki tavrı yakından takip ettiği ifade edildi.

MİLAN'IN BONSERVİS TALEBİ: EN AZ 38 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin, Fofana'yı elden çıkarması halinde bonservis beklentisini belirlediği öne sürüldü. Haberde Milan'ın, Youssouf Fofana için en az 38 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Fofana'nın Milan ile sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar devam ettiği belirtildi. Fransız orta saha, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 20 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay