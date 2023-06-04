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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesi Kars'ta kutlandı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesi Kars'ta kutlandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Kars'ta taraftarlar sokaklara döktü.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Kars'ta taraftarlar sokaklara döktü.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 3-0 galip ayrılması Kars'ta sevinçle karşılandı. Mücadelenin ardından Faikbey Caddesi üzerinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Galatasaray forması ve atkılarını giyen taraftarlar, ellerine Galatasaray bayrağı da alarak sokaklara çıktı. Meşaleler yakıp, tezahüratlar yapan Galatasaraylılar konvoy da yaptı. Şampiyonluk şarkıları söyledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar daha sonra sessizce dağıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Kars Spor Haberler

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