Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

Eski Galatasaraylı Giovani dos Santos, futbolu bıraktıktan sonra yaptığı petrol yatırımıyla yaklaşık 20 milyon dolar kazandı.

  • Giovani dos Santos, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra petrol sektörüne yatırım yaptı.
  • Giovani dos Santos, petrol yatırımından yaklaşık 20 milyon dolar kazandı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Giovani dos Santos, futbol kariyerini noktaladıktan sonra yaptığı yatırımlarla gündeme geldi. Meksikalı eski futbolcunun petrol sektörüne girerek büyük kazanç elde ettiği öğrenildi.

20 MİLYON DOLARLIK YATIRIM GETİRİSİ

Dos Santos'un futbolu bıraktıktan sonra petrol alanında yaptığı yatırımın karşılığını aldığı ve yaklaşık 20 milyon dolar kazandığı belirtildi. Eski yıldızın saha dışındaki bu hamlesi dikkat çekti.

SAHADAN İŞ DÜNYASINA

Kariyeri boyunca Avrupa ve Amerika'da forma giyen Giovani dos Santos, futbol sonrası iş dünyasına yöneldi. Yatırım tercihiyle adından söz ettiren eski futbolcu, spor sonrası kariyerini farklı bir alanda şekillendirdi.

