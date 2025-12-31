Haberler

Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu, spor yazarı ve yorumcu Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat etti. Özdenak, 13 yıl boyunca Galatasaray forması giydikten sonra futbol yorumculuğu yaptı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu, spor yazarı ve yorumcu Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

Gökmen Özdenak'ın vefatıyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı Divan üyesi Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray'da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası'na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler. 1976'da Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
