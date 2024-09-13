Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Metin Oktay, vefatının 33. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine Galatasaray yöneticileri ve aile yakınları katıldı.

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu Metin Oktay için Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni yapıldı. Törene Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, divan kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Hakan Sarıöz, divan kurulu üyeleri ve aile yakınları katıldı. Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Benim adımın Metin olmasının sebebi Metin Oktay'dan geliyor. 1961 yılında Palermo'ya transfer olduğunda rahmetli babam adımı Metin koymuş. O önemlerde milyonlarca Galatasaraylı ailenin evladına bu ismi verdiği gibi. Kendisiyle tanışma onuruna sahip oldum. Kendisiyle maça gittik. Elimden tuttu maça götürdü. Vefat ettiğinde 1991 yılıydı. Erken bir yaşta 55 yaşında vefat etti. Herkes gibi perişan oldum. Bugün Galatasaray, Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahipse Metin Oktay abimiz ve onun gibi Türk futboluna hizmet etmiş kıymetli büyüklerimizin büyük etkisi var. Florya Tesislerimizin adı Metin Oktay. Biliyorsunuz Kemerburgaz taşınıyoruz. Oradaki tesislerimizin adı da Metin Oktay. Galatasaray'a katkısı olan birçok isim vardır. Ama kurucu başkanımız Ali Sami Yen'den sonra en büyük sembolümüzdür Metin Oktay. Bugün bir kez daha ruhuna Fatiha okuduk. Onun bıraktığı yerden başarı çıtasını daha ileriye taşımaya devam ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Metin Oktay Galatasaray Güncel Spor

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Narin'in annesiyle ilgili skandal iddia! 'Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak' yalanıyla hemşirelere kanını aldırmış

"Devlet istiyor, gizli test yapılacak" diyerek kanını aldırmış

 Tutuklanan ağabey Enes Güran: Kendi kendimi ısırdım, sırtımdaki izler de mısır koçanı

Kolundaki ısırık ve sırtındaki izler sorulan ağabeyden akıllara ziyan savunma
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2024 Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir? MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 | Dualı, anlamlı, kısa, resimli, en güzel kandil mesajları! En yeni Mevlid Kandili sözleri neler? Mustafa Levent Bilgen kimdir? Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kaç yaşında, nereli? Erkan Tan neden istifa etti? Erkan Tan A Haber'den neden ayrıldı, ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 13 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 13 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 13 EYLÜL? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Masterchef'te 12 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? KÜTAHYA'DA DEPREM! Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Kütahya'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu? Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu?
title