Galatasaray efsanesi Popescu'nun UEFA Kupası finalinde giydiği kramponlar, depremzedeler için açık artırmaya çıkarıldı

10 ilde büyük yıkımlara neden olan deprem felaketine yardım ve destek kampanyaları devam ediyor. 2000 yılında Galatasaray'ın Arsenal'i penaltılar sonucunda eleyerek kupayı kazandığı mücadelede sarı-kırmızılıların son penaltısını gole çeviren Gheorghe Popescu'nun dev finalden kalan en değerli eşyası depremzedelere yardım için açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için yardım kampanyaları ve destekler tüm hızıyla sürüyor. Spor kulüplerinin yanı sıra Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından sporcular da depremzedeler için ellerinden geleni yapıyor.

POPESCU'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

17 Mayıs 2000 tarihinde Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olan UEFA Kupası zaferini mimarlarından biri de Gheorghe Popescu'ydu. Temsilcimiz Galatasaray finalde İngiliz devi Arsenal'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek kupayı ülkemize getirmişti. Bu finalin son penaltısını ise Galatasaray'ın Rumen yıldızı Gheorghe Popescu atmıştı.

GELİR DEPREMZEDELERE GÖNDERİLECEK

Galatasaray'a kupayı getiren Popescu'nun son penaltıyı attığı kramponları, Rumen yıldızın da isteğiyle Menajer Bayram Tutumlu tarafından depremzedeler için satışa çıkarıldı. Bu satıştan elde edilecek gelir ise depremzedelere gönderilecek.

DAHA ÖNCE DE SATILMIŞTI

Popescu'nun kramponları daha önce de satışa çıkarılmıştı. Rumen futbol adamının 2018'de kramponlarını 2011 yılında geçirdiği felç nedeniyle futbolu bırakan Mihai Neu'nun vakfına bağışlamak için sattığı biliniyor. O dönem kramponları satın alan Menajer Bayram Tutumlu da bu kez depremzedeler için kramponları satacak.

"TÜM GÖNLÜM VE ŞEFKATİMLE SİZLERLEYİM"

Popescu, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında kendisine ait sosyal medya hesabından ise, "Şoku hala üzerimden atamıyorum. Yıllar boyunca evim olmuş olan Türkiye benim için çok değerli, Türk Milleti'nin yaşadığı dramı görmek beni çok üzüyor. Tüm gönlüm ve şefkatimle sizlerleyim" ifadelerini kullanmıştı.