Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü

İlk durakta yorgun düştü
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Galatasaray'ın efsanesi Bülent Korkmaz'dan Muslera'ya kupa göndermesi

Galatasaray'ın efsanesi Bülent Korkmaz'dan Muslera'ya kupa göndermesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da kazandığı 18 kupayla en çok kupa kazanma unvanını Fernando Muslera'ya devretmeye hazırlanan Galatasaray'ın efsane ismi. Bülent Korkmaz, Muslera'ya esprili göndermede bulundu. Şu ana dek 17 kupa kazanan Muslera'nın kupa sayısında kendisini geçme durumunu konuşan Korkmaz, "Muslera'nın iki Avrupa şampiyonluğu eksik. Burada mütevazı olamayacağım. Avrupa kupaları benim başarım.'' dedi.

Kazandığı 18 kupayla Türk futbol tarihinde zirvede yer alan Galatasaray'ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, kendisini geçmeye hazırlanan Fernando Muslera'yla ilgili Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Korkmaz, Galatasaray'da 17 kupa kazanan Muslera'yla gurur duyduğunu dile getirdi.

''GERÇEK BİR EFSANE''

Deneyimli teknik adam, " Muslera, gerçek bir efsane. Kazandığı ve kazanacağı bütün başarıları hak etti. Belki birçok futbolcunun rüyasın da göremeyeceği başarıları elde etti" dedi.

''İKİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU EKSİK''

Bülent Korkmaz, Muslera'ya UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleriyle ilgili esprili bir gönderme de yaparak, " Muslera'nın iki Avrupa şampiyonluğu eksik ama burada mütevazı olamayacağım. Avrupa kupaları benim başarım (Gülerek)" sözlerini sarf etti.

"MUSLERA GERÇEK BİR GALATASARAYLI"

Bülent Korkmaz, Muslera'nın kendi rekorunu kırmasını dilediğini söyleyerek, " Galatasaray'ın Trabzonspor'u yenmesi halinde Muslera, Türkiye Kupası zaferiyle rekorumu egale edecek. Umarım şampiyon olup, rekorumu kırar. Galatasaray ve kendisi için ben de çok mutluyum. Bu şekilde tarihe geçmek ona çok yakışacak. Futbolcular oynarken rekor kıracağını düşünmez ama oynadıkça başarılar kendiliğinden gelir. Bu duygular anlatılmaz, yaşanır. Ve Muslera da yaşıyor. Aidiyet duygusu yüksek ve gerçek bir Galatasaraylı." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.