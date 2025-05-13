Galatasaray'ın efsanesi Bülent Korkmaz'dan Muslera'ya kupa göndermesi

Kazandığı 18 kupayla Türk futbol tarihinde zirvede yer alan Galatasaray'ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, kendisini geçmeye hazırlanan Fernando Muslera'yla ilgili Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Korkmaz, Galatasaray'da 17 kupa kazanan Muslera'yla gurur duyduğunu dile getirdi.

''GERÇEK BİR EFSANE''

Deneyimli teknik adam, " Muslera, gerçek bir efsane. Kazandığı ve kazanacağı bütün başarıları hak etti. Belki birçok futbolcunun rüyasın da göremeyeceği başarıları elde etti" dedi.

''İKİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU EKSİK''

Bülent Korkmaz, Muslera'ya UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleriyle ilgili esprili bir gönderme de yaparak, " Muslera'nın iki Avrupa şampiyonluğu eksik ama burada mütevazı olamayacağım. Avrupa kupaları benim başarım (Gülerek)" sözlerini sarf etti.

"MUSLERA GERÇEK BİR GALATASARAYLI"

Bülent Korkmaz, Muslera'nın kendi rekorunu kırmasını dilediğini söyleyerek, " Galatasaray'ın Trabzonspor'u yenmesi halinde Muslera, Türkiye Kupası zaferiyle rekorumu egale edecek. Umarım şampiyon olup, rekorumu kırar. Galatasaray ve kendisi için ben de çok mutluyum. Bu şekilde tarihe geçmek ona çok yakışacak. Futbolcular oynarken rekor kıracağını düşünmez ama oynadıkça başarılar kendiliğinden gelir. Bu duygular anlatılmaz, yaşanır. Ve Muslera da yaşıyor. Aidiyet duygusu yüksek ve gerçek bir Galatasaraylı." şeklinde konuştu.