Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbinin 4'ünde müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olduğu mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, 10 kişi kaldı. Müsabakanın 62. dakikasında VAR'ın uyarısıyla Leroy Sane - Rıdvan Yılmaz pozisyonunu izleyen hakem Ozan Ergün, Sane'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Cimbom geri kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbide 4 kırmızı kart gördü. Bu süreçteki derbilerde sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, Przemysaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Leroy Sane, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. - İSTANBUL

