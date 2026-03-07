Haberler

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbide 4 kırmızı kart gördü

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbide 4 kırmızı kart gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbide 4 kez 10 kişi kaldı. Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray, maçta Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı kartla geri kalan dakikaları eksik oynadı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbinin 4'ünde müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olduğu mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, 10 kişi kaldı. Müsabakanın 62. dakikasında VAR'ın uyarısıyla Leroy Sane - Rıdvan Yılmaz pozisyonunu izleyen hakem Ozan Ergün, Sane'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Cimbom geri kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbide 4 kırmızı kart gördü. Bu süreçteki derbilerde sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, Przemysaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Leroy Sane, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Art arda patlama sesleri! ABD Büyükelçiliğine katyuşalı saldırı
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle

Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle