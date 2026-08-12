Galatasaray'ın lig tarihinde en çok oynadığı rakip Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna sahasındaki Çorum FK maçı ile başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan 68 sezonunda Fenerbahçe ile 138 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Gençlerbirliği'ni 56 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 177 kez ile yine kırmızı-siyahlıların ağlarına gönderdi.

En fazla golü (165) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Fenerbahçe 138 39 46 53 137 165 Beşiktaş 136 52 44 40 167 144 Trabzonspor 106 47 26 33 143 121 Gençlerbirliği 100 56 21 23 177 104 Samsunspor 66 44 14 8 142 54 Göztepe 64 39 13 12 105 47 Konyaspor 50 36 8 6 95 35 Çaykur Rizespor 48 34 7 7 119 48 Kasımpaşa 44 27 9 8 90 49 Kocaelispor 42 25 10 7 77 40 Başakşehir 36 21 8 7 65 39 Alanyaspor 20 14 3 3 46 19 Gaziantep FK 14 11 2 1 31 12 Eyüpspor 4 3 1 0 14 4

Kaynak: AA

Not: Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK ve Erzurumspor FK, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edeceği için Galatasaray ile ilk kez karşılaşacak. Bu yüzden tabloda yer verilmemiştir.