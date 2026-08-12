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Galatasaray'ın lig tarihinde en çok oynadığı rakip Fenerbahçe

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Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok Fenerbahçe ile karşılaştı (138 maç). En çok galibiyeti Gençlerbirliği'ne (56) karşı alırken, en çok golü de bu takıma attı (177). En çok golü ise Fenerbahçe'den yedi (165).

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna sahasındaki Çorum FK maçı ile başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan 68 sezonunda Fenerbahçe ile 138 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Gençlerbirliği'ni 56 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 177 kez ile yine kırmızı-siyahlıların ağlarına gönderdi.

En fazla golü (165) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

TakımlarOGBMAY
Fenerbahçe138394653137165
Beşiktaş136524440167144
Trabzonspor106472633143121
Gençlerbirliği100562123177104
Samsunspor664414814254
Göztepe6439131210547
Konyaspor5036869535
Çaykur Rizespor48347711948
Kasımpaşa4427989049
Kocaelispor42251077740
Başakşehir3621876539
Alanyaspor2014334619
Gaziantep FK1411213112
Eyüpspor4310144
Not: Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK ve Erzurumspor FK, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edeceği için Galatasaray ile ilk kez karşılaşacak. Bu yüzden tabloda yer verilmemiştir.

Kaynak: AA
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