Galatasaray'ın lig tarihinde en çok oynadığı rakip Fenerbahçe
Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok Fenerbahçe ile karşılaştı (138 maç). En çok galibiyeti Gençlerbirliği'ne (56) karşı alırken, en çok golü de bu takıma attı (177). En çok golü ise Fenerbahçe'den yedi (165).
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna sahasındaki Çorum FK maçı ile başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu kulvarda en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan 68 sezonunda Fenerbahçe ile 138 kez karşılaştı.
Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti Gençlerbirliği'ni 56 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 177 kez ile yine kırmızı-siyahlıların ağlarına gönderdi.
En fazla golü (165) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (53) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.
Bu sezonki rakipleriyle maçları
Galatasaray'ın, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Fenerbahçe
|138
|39
|46
|53
|137
|165
|Beşiktaş
|136
|52
|44
|40
|167
|144
|Trabzonspor
|106
|47
|26
|33
|143
|121
|Gençlerbirliği
|100
|56
|21
|23
|177
|104
|Samsunspor
|66
|44
|14
|8
|142
|54
|Göztepe
|64
|39
|13
|12
|105
|47
|Konyaspor
|50
|36
|8
|6
|95
|35
|Çaykur Rizespor
|48
|34
|7
|7
|119
|48
|Kasımpaşa
|44
|27
|9
|8
|90
|49
|Kocaelispor
|42
|25
|10
|7
|77
|40
|Başakşehir
|36
|21
|8
|7
|65
|39
|Alanyaspor
|20
|14
|3
|3
|46
|19
|Gaziantep FK
|14
|11
|2
|1
|31
|12
|Eyüpspor
|4
|3
|1
|0
|14
|4