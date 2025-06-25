Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
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Geride bıraktığımız sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Aston Villa, Galatasaray'ın başarılı yıldızı Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig ekibi Aston Villa, geride bıraktığımız sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı göstermiş ve performansıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. Bu sezonda da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek İngiliz ekibi, mutlak başarı istiyor.

GABRİEL SARA'NIN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Kadrosunu zenginleştirmek isteyen Aston Villa, bu doğrultuda gözünü Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. Foot Mercato'nun haberine göre; Emery'nin yönettiği Aston Villa, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Gabriel Sara'yı kadrosunu katmak istiyor. Haberde, İngiliz ekibinin Sara için ısrarcı olacağı belirtilirken, Galatasaray'ın bu ilgiye nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 45 maçta görev alan Sara, 2 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısafir:

verin gitsin, nasıl olsa mertesin yerine oyun kurucu alınacak

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Haber YorumlarıXkişi:

Boşuna yapmayın bu haberleri. Gs den kimseyi isteyen felan yok. Avrupa sizin ütopyanıza yaşamıyor. Gider az maçını, rfs maçını izler öyle değerlendirir. Orada da hali ortada bu kulübün.

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