Galatasaray'ın bel kemiği! "İngiliz olsaydı 100 milyon euroydu" yorumları yapılıyor

Galatasaray'ın bel kemiği! 'İngiliz olsaydı 100 milyon euroydu' yorumları yapılıyor
Galatasaray'ın bel kemiği! 'İngiliz olsaydı 100 milyon euroydu' yorumları yapılıyor
Güncelleme:
Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, Liverpool karşısında sergilediği başarılı savunma performansıyla maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan mücadelede Abdülkerim Bardakcı performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Milli stoper, İngiliz temsilcisinin hücum oyuncularına karşı kritik müdahaleleriyle dikkat çekti.

LIVERPOOL ATAKLARINA GEÇİT VERMEDİ

Karşılaşma boyunca savunmada oldukça etkili bir performans ortaya koyan Abdülkerim Bardakcı, Liverpool'un tehlikeli ataklarını kesen isimlerin başında geldi. Deneyimli savunmacı, özellikle hava topları ve bire bir mücadelelerde gösterdiği başarıyla takımının savunma direncine büyük katkı sağladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Abdülkerim Bardakcı'nın Liverpool karşısındaki performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, milli futbolcunun performansına övgü dolu yorumlar yaparken bazı futbolseverler "İspanyol ya da İngiliz bir futbolcu olsaydı değeri 45 ile 100 milyon euro arasında konuşulurdu" değerlendirmesinde bulundu.

