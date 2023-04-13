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Galatasaray'ın basketbol maçına giden Icardi, tribünden duydukları sonrası kahkahalara boğuldu

Spor Haberleri

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Eurocup finalinde LDLC Asvel'e 85-57 yenildiği mücadeleyi, sarı-kırmızılı futbolcular Icardi, Muslera ve Torreira tribünden takip etti. Taraftarlar, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını tribünlerde söylerken o anlarda Arjantinli yıldız kahkahalara boğuldu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile LDLC Asvel, Eurocup finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 85-57 kaybederken, tribünler maçı izlemeye gelen Icardi'ye bir sürpriz yaptı.

ICARDI'Yİ ŞARKIYLA KARŞILADILAR

Icardi, Muslera ve Torreira maçı tribünden takip etti. Salondaki taraftarlar, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken o anlarda Arjantinli yıldız kahkahalara boğuldu.

TEMSİLCİMİZ AVRUPA'DA İKİNCİ OLDU

Eurocup finalini 85-57 kaybeden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Avrupa'da ikinci tamamladı. Mücadelenin en skoreri ise sarı-kırmızılılarda 21 sayı kaydeden Teaira McCowan oldu.

Galatasaray'ın basketbol maçına giden Icardi, tribünden duydukları sonrası kahkahalara boğuldu

Galatasaray'ın basketbol maçına giden Icardi, tribünden duydukları sonrası kahkahalara boğuldu

Galatasaray'ın basketbol maçına giden Icardi, tribünden duydukları sonrası kahkahalara boğuldu

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Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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