Galatasaray'ın basketbol maçına giden Icardi, tribünden duydukları sonrası kahkahalara boğuldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Eurocup finalinde LDLC Asvel'e 85-57 yenildiği mücadeleyi, sarı-kırmızılı futbolcular Icardi, Muslera ve Torreira tribünden takip etti. Taraftarlar, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını tribünlerde söylerken o anlarda Arjantinli yıldız kahkahalara boğuldu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile LDLC Asvel, Eurocup finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 85-57 kaybederken, tribünler maçı izlemeye gelen Icardi'ye bir sürpriz yaptı.

ICARDI'Yİ ŞARKIYLA KARŞILADILAR

Icardi, Muslera ve Torreira maçı tribünden takip etti. Salondaki taraftarlar, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken o anlarda Arjantinli yıldız kahkahalara boğuldu.

TEMSİLCİMİZ AVRUPA'DA İKİNCİ OLDU

Eurocup finalini 85-57 kaybeden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Avrupa'da ikinci tamamladı. Mücadelenin en skoreri ise sarı-kırmızılılarda 21 sayı kaydeden Teaira McCowan oldu.