Galatasaray'ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu

Temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, kamp kadrosunu duyurdu.

10 EKSİK VAR

Kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen yer almadı. Ayrıca sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün de kadroya dahil edildi. Kısıtlamalar dolayısıyla UEFA listesine yazılamayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina da kamp kadrosuna alınmadı.

GALATASARAY'IN HOLLANDA KAFİLESİ

Galatasaray'ın 21 kişilik Hollanda kafilesinde şu isimler yer alıyor;