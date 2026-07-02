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Galatasaray Futbol Takımı, 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak

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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak ve iki hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak Avusturya kampının 29 Temmuz Çarşamba günü tamamlanacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı.

Hazırlık müsabakası programı ve bilet satışına ilişkin bilgilendirmenin yakın zamanda yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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