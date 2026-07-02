Galatasaray Futbol Takımı, 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları için 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak ve iki hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Temmuz Perşembe günü başlayacak Avusturya kampının 29 Temmuz Çarşamba günü tamamlanacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekibin kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacağı aktarıldı.
Hazırlık müsabakası programı ve bilet satışına ilişkin bilgilendirmenin yakın zamanda yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan