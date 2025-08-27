Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Singo, İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Monaco ile Wilfried Singo'nun transferi için anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu, bu gece 02:00 civarında Atatürk genel havacılık terminalinde olacak.
Süper Lig devi Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Wilfried Singo'nun transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlayarak transferi bitirdi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Wilfried Singo'nun bu gece saat 02:00 civarında Atatürk genel havacılık terminalinde olacağı öğrenildi.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Öte yandan anlaşmanın şartları da belli oldu. Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuya yılda 5 milyon euro maaş verecek. Cimbom, Monaco'ya ise 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay verecek.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.