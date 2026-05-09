Galatasaray'ın şampiyonluğu Malatya'da coşkuyla kutlandı

GALATASARAY'ın Süper Lig'deki 26'ncı şampiyonluğu Malatya'da coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için kentte ellerine sarı-kırmızı bayrakları alan Malatyalılar sokaklarda meşaleler yakarak şampiyonluk marşları söylediler.

Araçlarına binen taraftarlar uzun araç kuyrukları oluşturarak sevinç yaşadı.

