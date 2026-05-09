Galatasaray'ın şampiyonluğu Malatya'da coşkuyla kutlandı
Galatasaray, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Malatya'da taraftarları tarafından coşkuyla kutlandı. Taraftarlar, sokaklarda meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek sevinçlerini paylaştı.
GALATASARAY'ın Süper Lig'deki 26'ncı şampiyonluğu Malatya'da coşkuyla kutlandı.
Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için kentte ellerine sarı-kırmızı bayrakları alan Malatyalılar sokaklarda meşaleler yakarak şampiyonluk marşları söylediler.
Araçlarına binen taraftarlar uzun araç kuyrukları oluşturarak sevinç yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı