Galatasaray'ın 26. Şampiyonluğu Malatya'da Kutlandı

GALATASARAY'ın 26'ncı şampiyonluğu Malatya'da coşku ile kutlandı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için kentte ellerine sarı kırmızı bayrakları alan Malatyalılar sokaklarda meşaleler yakarak şampiyonluk marşları söyledi.

Araçlarına binen taraftarlar uzun araç kuyrukları oluşturarak sevinç yaşadı.

