Galatasaray'ın 25. Şampiyonluk Kupası Malatya'da Sergilendi

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluk Kupası Malatya'da Sergilendi
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Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu simgeleyen 25. kupa, Malatya Park AVM'deki GSStore'de taraftarların ziyaretine açıldı. Etkinlikte birçok taraftar, kupayla fotoğraf çekme fırsatı buldu.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu simgeleyen 25. kupa, Malatya'da taraftarların ziyaretine açıldı.

Malatya Park AVM'deki GSStore mağazasında sergilenen şampiyonluk kupası, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte taraftarlar şampiyonluk kupası ile bol bol fotoğraf çekme imkanı buldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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