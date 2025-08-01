Galatasaray'ın 25. Şampiyonluk Kupası Malatya'da Sergilendi
Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu simgeleyen 25. kupa, Malatya Park AVM'deki GSStore'de taraftarların ziyaretine açıldı. Etkinlikte birçok taraftar, kupayla fotoğraf çekme fırsatı buldu.
Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu simgeleyen 25. kupa, Malatya'da taraftarların ziyaretine açıldı.
Malatya Park AVM'deki GSStore mağazasında sergilenen şampiyonluk kupası, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte taraftarlar şampiyonluk kupası ile bol bol fotoğraf çekme imkanı buldu. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor