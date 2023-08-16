Galatasaray ile Chelsea anlaştı! Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor

Icardi ve Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'i de renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Milot Rashica'yı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcunun transferi için İngiliz ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı. Ziyech'in bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

DETAYLI BİR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Al Nassr'a transferi gündemde olduğu zaman Suudi Arabistan ekibi, Hakim Ziyech'ten Madrid'e giderek kulüp doktoru tarafından kontrolden geçmesini istemişti. Ancak futbolcu bunu reddederek ülkesi Fas'ta sağlık kontrolünden geçmek istedi. Karşılıklı restleşme sonucu Ziyech'in Al Nassr'a transferi iptal olmuştu. Bu yaşananları da göz önünde bulunduracak olan Galatasaray, futbolcuyu detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

24 MAÇA ÇIKTI

Ziyech geçen sezon Chelsea formasıyla 24 maça çıktı. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 asist yaparken, gol atma başarısı gösteremedi.