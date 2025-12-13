Voleybolda Galatasaray Daikin ile Beşiktaş yarın karşılaşacak
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Daikin, Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. Müsabaka Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında yarın Galatasaray Daikin ile Beşiktaş derbide karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'na oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Geride kalan 10 haftada 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar ligde averajla 3. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlılar ise 3 galibiyet 7 mağlubiyet ve averajla 8. basamakta yer alıyor.