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Galatasaray ile Beşiktaş Tarihi Derbide Karşılaşıyor

Galatasaray ile Beşiktaş Tarihi Derbide Karşılaşıyor
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş, 357. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligde 25 puanla lider konumda bulunurken, Beşiktaş 20 puanla 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında tarihi rekabet, 1924 yılında başlamıştı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 357. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 127-115 üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak 25 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 6 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 20 puan ve maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor.

357. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan müsabakayla başladı ve o maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım bugüne kadar 356 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 127 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 115 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

İki takım arasında son olarak oynanan TFF Süper Kupa maçını Beşiktaş 5-0'lık skorla kazandı.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 50, siyah-beyazlılar ise 39 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 162 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 140 kez gol sevinci yaşadı.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Galatasaray - Beşiktaş derbisi FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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