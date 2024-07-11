Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının oynanacağı tarihi ve stadı açıkladı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

3 AĞUSTOS'TA OLİMPİYAT'TA

TFF, Süper Kupa maçının 3 Ağustos günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Atatürk Olimpiyat Stadyumu Galatasaray Süper Kupa Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500

Yorumlar (3)

ibrahim Poyraz:

Galatasaray kadroyu kuramazsa ertelenir.

6
5
yanıtYanıtla
Kim bilir:

doruuu

yanıt2
yanıt3
Emrah Onatca:

mm .6. bu da .

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title