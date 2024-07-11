Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının oynanacağı tarihi ve stadı açıkladı.

3 AĞUSTOS'TA OLİMPİYAT'TA

TFF, Süper Kupa maçının 3 Ağustos günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.