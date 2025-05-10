Kulisleri sallayacak iddia: PKK 'fesih' kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu

1 yıldır kayıptı! Nagihan'ı en yakınındaki isim öldürüp kuyuya atmış

Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk: '25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza ulaşacağız!'

Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk: '25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza ulaşacağız!'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti ve takımın Dursun Özbek liderliğinde mücadele ettiğini vurguladı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Güzel bir futbol akşamı, tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde 25. şampiyonluğa, 5'nci yıldıza kavuşacağız." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray'ın İkinci Başkanı Öztürk, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonlukla ilgili soru üzerine, "Dursun başkanımız daha önce açıkladı. Kesinleşmiş bir şey yok. 3 maçımız daha var. Bir tane Türkiye Kupası finalimiz var. Onun için bu 4 finali de en iyi şekilde geçirmek üzere çabalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünkü maçın hakem yönetimi de sezonun bir özeti gibiydi. 8 kişi kalması gereken bir takım, takipçimiz, yıllardır aynı takibi sürdürüyor. Takipçimiz dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimi ile 11 kişi tamamladı. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz. Bugün takımımız iyi bir maç oynadı. Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü bir final oynayacak. Türkiye'nin iki büyük kulübünün oynayacağı bir final. Kim hak ediyorsa o kazansın."

Öztürk, Trabzonspor yönetiminin kendilerini çok iyi ağırladığını belirterek, "Bugün Trabzonspor yönetimi her zaman olduğu gibi Ertuğrul Doğan başkan bizi harika ağırladı. Maç sonrası centilmence tebrik etti. Trabzon taraftarı her zamanki konukseverliği ile harikaydı. Güzel bir futbol akşamı, tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde 25. şampiyonluğa, 5'nci yıldıza kavuşacağız" dedi.

Trabzonspor U19 takımını UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Öztürk, "U19 takımı gururumuzu kabarttı. Onlar sadece Trabzon'un evlatları değil Türkiye'nin evlatları. Ümit ediyorum ki ileriki yaşlarında farklı takımlarda görev alırlar, bizim gururumuz olmaya devam ederler." ifadelerini kullandı.

"Biz polemiğe girmiyoruz"

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun "Bu sene şampiyon önceden belirlenmişti." söyleminin sorulması üzerine Öztürk, "Biz polemiğe girmiyoruz. Maçla ilgili sorunuz varsa ona girelim. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap verir. Başkanlar, ikinci başkanlar değil." dedi.

"Dursun Özbek başkanımızın 2022 yılı seçim kampanyasının mottosu sevgi iklimiydi." diyen Öztürk, "Dursun Özbek başkanım bunu başardı. Bir önceki yıl 19 Mayıs'ta Kemerburgaz'da temel atılırken eski başkanlarımız, hocalarımız herkes oradaydı. Bunu sadece Dursun Özbek başarabilirdi. Biz de onun ekibi olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Victor Osimhen'in transferiyle ilgili soru üzerine Öztürk, "O şu anın konusu değil. Başkanımız söyledi. Lig bitecek, transferlere ondan sonra bakacağız." diye konuştu.

Şampiyonluk kutlamaları hazırlığıyla ile ilgili soruya ise Öztürk, "Bizim öyle bir inanılmaz ekibimiz var ki şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
İşte PKK kongresinde alınan 4 karar

İşte PKK kongresinde alınan 4 karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.