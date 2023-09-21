Galatasaray için yaptığı skandal benzetme sonrası Kopenhaglı kalecinin eşine ölüm tehditleri yağıyor

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray maçı sonrası yaptığı çirkin açıklamayla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Bu açıklama sonrası Polonyalı kalecinin eşi Dominika Robak, Galatasaray taraftarından ölüm tehditleri aldığını iddia etti. Grabara tepki çeken ifadesinde, "Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." demişti.

Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, maç sonu da rahat durmadı ve "Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu sözleri sonrası Polonyalı kalecinin eşi Dominika Robak, ölüm tehditleri aldığını iddia etti.

"NASIL BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ"

Robak sosyal medya hesabından "Nasıl bir dünyada yaşıyoruz" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda ölüm tehditleri aldığını belirtti.

"HAYAT BU, DEVAM EDECEĞİZ"

Grabara yaptığı paylaşımda, "Bu b.. çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Polonyalı kaleci tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi.

Dominika Robak'ın paylaşımı

Dominika Robak