Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası öncesi yapay zeka analizleri yayınlandı. Football Meets Data'nın paylaştığı verilere göre Galatasaray'ın play-off turuna kalma ihtimali yüzde 78 olarak hesaplandı. Sarı-kırmızılılar, bu oranla turnuvanın en güçlü ihtimale sahip takımları arasında yer aldı.

  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalma ihtimali %78 olarak açıklandı.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda 6 puana ulaştı.
  • Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü Ajax deplasmanında mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle (1-5) başlayan Galatasaray, sonrasında vites yükseltti. İkinci maçta Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Bodo/Glimt karşısında da 3-1 galip gelerek üst üste ikinci zaferini elde etti. Bu galibiyetlerle puanını 6'ya çıkaran Galatasaray, grubunda zirveye yaklaştı.

YAPAY ZEKA TAHMİNİ: YÜZDE 78

Football Meets Data isimli analiz platformu, takımların mevcut performans verilerini ve kalan fikstürlerini değerlendirerek play-off tahminlerini duyurdu. Yapılan simülasyona göre, Galatasaray'ın play-off turuna kalma ihtimali yüzde 78 olarak açıklandı. Bu oranla sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde en yüksek olasılığa sahip takımlar arasında dördüncü sırada yer aldı. En yüksek oran ise Sporting, Atletico Madrid ve Napoli'ye (yüzde 79) ait oldu.

İŞTE LİSTEDEKİ DİĞER TAKIMLAR

  • Tottenham: %77
  • Juventus: %73
  • Atalanta: %72
  • Newcastle United: %68
  • Club Brugge: %66
  • Borussia Dortmund: %62
  • Karabağ: %62
  • PSV, Marsilya, Villarreal: %60
  • Monaco: %56
  • Chelsea: %52
  • Bayer Leverkusen & Eintracht Frankfurt: %50

AJAX MAÇI KRİTİK DÖNEMEÇ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Ajax'a konuk olacak. Hollanda'daki mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Bu maçtan alınacak bir galibiyet, sarı-kırmızılıların play-off yolunda büyük avantaj elde etmesini sağlayacak.

ZORLU FİKSTÜR DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Ajax deplasmanının ardından Şampiyonlar Ligi lig aşamasında sırasıyla US Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da son dönemdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
