Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da forma giyen genç bir futbolcunun Almanya'dan özel olarak escort çağırdığı iddia edildi. Futbolcunun kim olduğu henüz bilinmezken, konuyla ilgili açıklama yapan Ismail Jakobs, "Vallahi o ben değilim. Ben olsaydım business tarafında değil ekonomi tarafında uçardı" dedi.

Sarı-kırmızılılarda forma giyen genç bir futbolcunun Almanya'dan escort çağırdığı ortaya çıktı. Almanya'da ünlü bir TikTok fenomeni ve aynı zamanda OnlyFans'ta yayın yapan Katharina Amalia'nın paylaşımı olay oldu. Ünlü OnlyFans yayıncısı, yaptığı paylaşımda Türkiye'ye seyahat ettiği anları paylaştı.

YEDİ İÇTİ GEZDİ...

Amalia, yaptığı paylaşımda ünlü bir oteldeki anlarını, özel bir arabayla gezdiği anları ve Galatasaray maçına gittiği anları paylaştı. Ünlü yayıncı, Galatasaray'dan genç bir futbolcu ile para karşılığı birlikte oldu. O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

JAKOBS: BEN DEĞİLİM

Futbolcunun kim olduğu henüz bilinmezken, konuyla ilgili açıklama yapan Ismail Jakobs, "Vallahi o ben değilim. Ben olsaydım business tarafında değil ekonomi tarafında uçardı" dedi.

PARA KARŞILIĞINDA BERABER OLDU

Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine otururken Galatasaraylı genç futbolcunun ünlü fenomenle para karşılığında birlikte olduğu iddialar arasında yer aldı. Ancak ünlü fenomeni İstanbul'a davet eden ve para karşılığında beraber olan Galatasaraylı futbolcunun kim olduğu henüz belli olmadı.

Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Galatasaray Ekonomi Türkiye Almanya Magazin Spor

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 İsrail'e füze yağarken binlerce İranlı sokağa inip tekbirlerle kutlama yaptı

Tel Aviv'e füze yağarken binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500

Yorumlar (6)

erkan yüksel:

işini iyi yaptıktan sonra kıme ne ..parayı mezaramı goturecek ..

31
6
yanıtYanıtla
Fikret Can:

size ne Arkadaşım Bravo yspana sen O zaman katı gönder

15
4
yanıtYanıtla
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Yunus desen onunda becereceği iş değil :)

12
5
yanıtYanıtla
Hasan Öztürk:

her pislik bi takımda nasıl olur yaa.hepsinde vardır illaki bişeyler ama bunlar beceremeyip ortaya döküyorlar.bahis sitesi eskortlar teşvik primleri hakemleri satın alma rakibin kalecilerini satın alma.bu ne be.midemiz bulandı artık

3
5
yanıtYanıtla
Altay Bozkurt:

TICARETTE ALAN VE SATAN MEMNUNSA,CEM YILMAZIN DEDIGI GIBI, YAPISTIR GITSIN ! : )))

2
0
yanıtYanıtla
Halil Yılmaz:

Almanyadan escort çağırılabiliyomu

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });