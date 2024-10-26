Galatasaray'ı derbiye kimin hazırlayacağı netleşti

Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de Beşiktaş'ı konuk edeceği maç öncesinde apandisiti patlayan Okan Buruk dün ameliyata alınmıştı.

Başarılı teknik adamın rahatsızlığı sonrası Galatasaray'ı Beşiktaş derbisine kimin hazırlayacağı merak konusu oldu. Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ı derbiye İrfan Saraloğlu hazırlayacak. Okan Buruk'un da zorlu maçta saha kenarında olması bekleniyor.

Yine de Okan Buruk'un yarın kontrollerden geçeceği ve nihai kararın verileceği belirtildi. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.