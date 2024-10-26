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Galatasaray'ı derbiye kimin hazırlayacağı netleşti

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Apandisiti patlayan ve acil ameliyata alınan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde saha kenarında olup olmayacağı merak konusu oldu. Takımı derbiye İrfan Saraloğlu'nun hazırlayacağı öğrenilirken, Okan Buruk'un da maç günü saha kenarında olacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de Beşiktaş'ı konuk edeceği maç öncesinde apandisiti patlayan Okan Buruk dün ameliyata alınmıştı.

Başarılı teknik adamın rahatsızlığı sonrası Galatasaray'ı Beşiktaş derbisine kimin hazırlayacağı merak konusu oldu. Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ı derbiye İrfan Saraloğlu hazırlayacak. Okan Buruk'un da zorlu maçta saha kenarında olması bekleniyor.

Yine de Okan Buruk'un yarın kontrollerden geçeceği ve nihai kararın verileceği belirtildi. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

Galatasaray'ı derbiye kimin hazırlayacağı netleşti
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

İrfan Saraloğlu Galatasaray Okan Buruk Beşiktaş Futbol Spor

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